Минздрав дополнительно активировал 500 мест в больницах для пациентов с коронавирусом

Минздрав дополнительно активировал 500 мест в больницах для пациентов с коронавирусом
Решение было принято, исходя из неблагоприятной эпидемиологической ситуации на национальном уровне. Последние 3 недели фиксируется тревожный рост новых случаев заболевания. Растёт и число пациентов в тяжёлом состоянии. 

В связи с этим Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты приняло решение вновь активировать около 500 мест в республиканских, районных и муниципальных больницах для пациентов с коронавирусом.

Граждан просят настоятельно соблюдать простые правила: носить маски, сохранять безопасную дистанцию, избегать людных мест, как можно чаще мыть или дезинфицировать руки, по возможности оставаться дома.

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