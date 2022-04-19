Число случаев COVID-19 в Молдове сократилось на 25%

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С 11 по 17 апреля в стране было зарегистрировано 957 случаев коронавируса, что на 25% меньше по сравнению с предыдущей неделей, когда было выявлено 1 266 случаев COVID-19.

По данным Минздрава, заболеваемость составила 26 случаев на 100 тысяч населения. Число новых случаев коронавируса среди беременных также сократилось – 4 за неделю. Количество заразившихся ковидом детей уменьшилось со 137 до 115. За указанный период был выявлен 401 случай COVID-19 среди беженцев.

Среднесуточное число госпитализированных за отчётную неделю снизилось на 9%, составив 251. А количество летальных исходов сократилось на 43%. “Зелёный” код действует в 37 территориально-административных единицах.

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