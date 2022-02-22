Минздрав: Число новых случаев COVID-19 продолжает значительно снижаться

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С 14 по 20 февраля в Молдове зарегистрировали 9 875 случаев коронавируса, из них 2 756 – в Приднестровье. Число новых случаев значительно снизилось по сравнению с предыдущей неделей, сообщили в Минздраве.

Заболеваемость составила 265 случаев на 100 тысяч населения, что на 40% меньше, чем неделей ранее. В указанный период заболели 35 беременных. Число заразившихся ковидом детей снизилось с 1 668 до 1 254.

В населённых пунктах, где заболеваемость выросла до 579 случаев на 100 тысяч населения, был введён “красный” код: это Кишинёв, Бельцы, районы Басарабяска и Единцы, а также Приднестровье. Ещё в 24 районах страны введён “оранжевый” код – 100 новых случаев на 100 тысяч населения. В 9 районах, где заболеваемость составила от 57 до 98 случаев на 100 тысяч населения, действует “жёлтый” код.

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