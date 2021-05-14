Минздрав: Центры вакцинации будут работать и в выходные дни

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Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты призывает граждан, включённых в 1, 2 и 3 этапы иммунизации, прививаться от COVID-19. Для этого все центры вакцинации в стране будут работать и в выходные дни. Вакцинация против COVID-19 – единственный шанс вернуться к нормальной жизни, победить COVID-19 и его тяжелые формы, уверены эксперты.

Для того, чтобы записаться на вакцинацию, нужно обратиться к семейному врачу, определённому по месту жительства. Также со вчерашнего дня для желающих привиться стала доступной онлайн-платформа для записи на вакцинацию. Так, назначить дату и время для получения прививки от коронавируса можно по ссылке www.vaccinare.gov.md.

Стоит отметить, что на этой неделе в Молдове стартовал третий этап вакцинации. Так, список категорий лиц, которые могут получить прививку от коронавируса был расширен. Его можно найти здесь.

Вакцинация также доступна людям, включённых в первые два этапа иммунизации. Это: медработники, соцработники, люди старше 60 лет, граждане с хроническими заболеваниями, сотрудники образовательных учреждений, работники правоохранительных органов. Кроме того, могут быть привиты и члены семей указанных категорий лиц.

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