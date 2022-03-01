Минздрав будет закупать лекарства по упрощённой процедуре

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Министерство здравоохранения будет закупать лекарства по упрощённой процедуре. Решение принято в связи с чрезвычайной ситуацией.

В Минздраве сообщили, что совместно с Агентством по лекарствам и медицинским изделиям и Центром по государственным централизованным закупкам в здравоохранении оценили риск прекращения поставок отдельных групп лекарственных средств – в основном, произведённых в Украине, передает moldpres.md. Так, установлен перечень лекарственных средств, которые будут дополнительно закупаться посредством централизованного проведения процедур государственных закупок с применением упрощённых механизмов.

В результате медико-санитарные учреждения будут обеспечены лекарствами на два-три месяца. Запасы также будут пополняться за счет пожертвований международных организаций.

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