Минздрав будет представлять статистику по ковиду задним числом

Начиная с 30 января Министерство здравоохранения будет публиковать число новых случаев коронавируса и смертей за сутки в первой половине следующего дня. Таким образом, статистика за сегодня будет обнародована завтра, 31 января, за понедельник – во вторник, 1 февраля, и так далее.

Как сообщили в Минздраве, данное решение было принято по примеру других стран, для повышения эффективности доступа СМИ к информации, представляющей общественный интерес, а также для улучшения деятельности в рамках министерства, «учитывая, что процесс составления отчёта – комплексный, и требует много часов работы вне установленного графика».

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