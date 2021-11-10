Минздрав: Более 27% граждан в Молдове вакцинированы от COVID-19

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Более 27% населения Молдовы прошли иммунизацию от коронавируса по полной схеме. Данные представили в Минздраве.

Госсекретарь ведомства Светлана Николаеску отметила, что самый высокий уровень иммунизации в столице – около 39%. За последнюю неделю было введено 25 480 доз вакцины. Она призналась, что власти обеспокоены медленными темпами иммунизации.

Развитие событий в ближайшие месяцы также будет во многом зависеть от того, как мы будем обеспечивать иммунизацию. Уровень вакцинации в стране составляет 27%, но статистика не включает данные о людях, иммунизированных за границей, – уточнила Николаеску.

По её словам, передаёт moldpres.md, за последнюю неделю количество случаев заражения коронавирусом снизилось на 16%. Большая часть новых заболевших находилась на левом берегу Днестра и в столице.

В настоящее время 35 больниц в стране принимают пациентов с COVID-19, а 80% коек уже заняты.

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