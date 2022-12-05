Минувшей ночью улицы Кишинёва расчищали 18 спецмашин

Минувшей ночью улицы Кишинёва расчищали 18 спецмашин

Минувшей ночью на дорогах в Кишинёве были задействованы 18 спецмашин, 14 из которых разбрасывали противоскользящий материал на улицах, где это было необходимо.

Также работали 16 единиц спецтехники Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. По данным примарии, запасы противогололедного материала пополнены, на складах муниципального предприятия “Exdrupo” имеется около 10 тысяч тонн.

Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства приобрело более 1300 тонн противогололедного материала для тротуаров и дворов. Этого достаточно для зимы.

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