Минус колесо: в Вулканештах “поцеловались” трактор и легковушка

Минус колесо: в Вулканештах “поцеловались” трактор и легковушка

Легковой автомобиль и трактор не поделили дорогу в Вулканештах. Оба транспортных средства получили существенные повреждения.

Как пишет gagauzinfo.md, инцидент произошёл в минувшие выходные. Столкнулись автомобиль Honda и трактор. В результате аварии у последнего оторвало колесо, у легковушки сильно повреждён капот.

Пострадавших нет. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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