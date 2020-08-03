Минсельхоз напоминает о необходимости принятия мер по предупреждению пожаров

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Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды напоминает местным органам власти о необходимости соблюдения меры противопожарной защиты.

Как пишет moldpres.md, местные власти должны: определить места, где могут проводиться работы с открытым огнём, назначить лиц, ответственных за их наблюдением и безопасностью; запретить использование открытого огня вблизи жилых домов, хозяйственных построек и кормовых баз на землях, покрытых сухой растительностью, особенно в местах, расположенных вблизи лесов, плантаций или районов с высоким риском пожара; организовать и осуществлять через добровольную службу по чрезвычайным ситуациям контроль за соблюдением правил противопожарной защиты в личных хозяйствах граждан и т. д.

Жаркое время года заставляет многих людей искать комфорт в зонах отдыха, что в большинстве случаев означает использование огня для жарки мяса. Подобного нельзя допускать нигде и ни при каких условиях, открытый огонь можно использовать только в специально отведённых местах на площадках для отдыха. Дети в обязательном порядке должны находиться под присмотром взрослых, нельзя разрешать им разносить угли из кострищ. По окончании отдыха огонь должен быть потушен водой, – поясняют в Министерстве сельского хозяйства.

В то же время, следует быть внимательным при курении и любых действиях, которые могут вызвать возгорание различных материалов, особенно при работах на виноградниках и в садах. Специалисты ведомства также предупреждают о негативных последствиях сжигания сухой растительности.

За нарушение правил противопожарной защиты в лесах, зелёных насаждениях, в общественных парках, в заповедниках и в лесных массивах налагается штраф в размере от 10 до 20 условных единиц (500-1000 леев). В то же время, за уничтожение или повреждение зелёных насаждений в лесах, скверах, парках или заповедниках путём поджога или небрежного отношения с огнём налагается штраф в размере до 10 000 леев или до 60 часов неоплачиваемой работы на благо общества.

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