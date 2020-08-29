Минобразования запускает Зелёную линию безопасности в образовании

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Министерство образования, культуры и исследований в сотрудничестве с местными органами в области образования запускает Зелёную линию безопасности в образовании.

Акция проходит в контексте возобновления учебного процесса в образовательных учреждениях и направлена ​​на оказание необходимой информационной поддержки учащимся, педагогам, руководящим работникам и родителям в кризисных ситуациях, вызванных пандемией COVID-19.

По словам организаторов, передаёт moldpres.md, на уровне каждого района назначено лицо, ответственное за мониторинг случаев заражения вирусом COVID-19 в образовательных учреждениях. Список специалистов местных профильных органов в области образования и номера телефонов Зелёной линии в каждом районе можно посмотреть на сайте министерства.

Кроме того, чтобы сигнализировать о сложных ситуациях, связанных с открытием учебных заведений, Министерство образования, культуры и исследований разработало Зелёную форму “Безопасность в образовании”, в которой можно описать возникающие проблемы и риски.

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