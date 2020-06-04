Минобразования запускает акцию “Подари компьютер для образования”

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“Подари компьютер для образования” – под таким девизом стартовала сегодня кампания Министерства образования, культуры и исследований. Об этом сообщил на пресс-конференции министр Игорь Шаров.

Цели кампании – оснастить школы компьютерами и подключить к интернету, создать условия для тех, кто хочет подарить компьютерную технику учащимся, объединить компании, которые могут предоставлять пожертвования в виде компьютеров и ИТ-оборудования, и школы, которые нуждаются в них. Группа специалистов из Министерства образования создала интерактивную карту, на которой можно узнать потребности определенного района. На карте указан номер телефона местного управления образования и разъяснены процедуры, необходимые для того, чтобы пожертвованная техника была получена, передаёт moldpres.md.

– Учитывая, что пандемия затронула всех, система образования была вынуждена перейти на другой уровень и найти альтернативные решения для уроков в классах. В марте-мае было выявлено около 29 тысяч учащихся (почти 9% от общего числа) и около трех тысяч преподавателей (10,8% от общего числа), у которых нет компьютерной техники. Как у учителей, так и у детей нет компьютеров, ноутбуков или планшетов, которые позволили бы им получить доступ к образованию, – отметил министр.

Так, по инициативе министерства правительство Молдовы выделило 20 млн леев на приобретение оборудования, необходимого для качественного образовательного процесса.

– В то же время мы обратились к иностранным инвесторам, включая Фонд Сороса, который подарил 20 компьютеров, ЮНИСЕФ в Молдове – 80 компьютеров, Фонд Песталоцци – 74 планшета, 5 ноутбуков и 5 комплектов видеооборудования, – уточнил Шаров.

Он также отметил примарию Кишинева, которая предоставила учителям 61 планшет в рамках проекта “Онлайн-образование”. Кроме того, Шаров сообщил, что на этой неделе эксперты Всемирного банка находятся в стране в рамках проекта “PRIME”. В этой связи для реформы образования в Республике Молдова была согласована возможность приобретения компьютерных технологий для общеобразовательных учреждений стоимостью 3,5 млн долларов.

– Министерство будет продолжать свои усилия как на национальном, так и на международном уровне, чтобы гарантировать, что осенью у всех учеников и преподавателей будут компьютеры или планшеты. Мы выбираем прозрачность в этом отношении, и я убежден, что мы получим поддержку сообщества, как это было в других кампаниях во время пандемии, – подытожил Игорь Шаров.

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