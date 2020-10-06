Минобразования утвердило расписание выпускных экзаменов на 2021 год

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Министерство образования, культуры и исследований и Национальное агентство по куррикулуму и оценке утвердили расписание выпускных экзаменов на 2021 год. Национальное тестирование в начальном образовании будет проходить с 12 по 20 мая, выпускные экзамены в гимназиях – с 3 по 14 июня, а национальные экзамены на степень бакалавра – с 4 по 22 июня.

Выпускные экзамены в гимназиях начнутся 3 июня с экзамена по румынскому языку и литературе (для иноязычных) и продолжатся 7 июня с экзамена по математике. 10 июня состоится экзамен по языку обучения, а 14 июня – по истории румын и всеобщей истории, передаёт ipn.md.

Национальный экзамен на степень бакалавра начнется 4 июня с тестирования по румынскому языку и литературе (для иноязычных), 8 июня состоится экзамен по языку обучения, 11 июня по языку обучения, 15 июня по математике, по истории румын и всеобщей истории, искусству и спорту. 18 июня выпускники будут сдавать предмет по выбору, а 22 июня по украинскому, болгарскому, гагаузскому языку и литературе.

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