Минобразования: треть школ в стране работают в режиме онлайн

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На сегодняшний день 407 общеобразовательных учреждений в стране работают исключительно онлайн, а 419 школ работают с физическим присутствием учащихся начальных классов и 50% от общего количества учащихся выпускных классов.

Как уточнили в Министерстве образования, культуры и исследований, 146 учреждений работают с физическим присутствием учеников начальных и выпускных классов, а 268 школ вернулись к занятиям с физическим присутствием. Ещё 10 образовательных учреждений и 82 класса помещены на карантин и обучаются дистанционно, пишет moldpres.md.

В системе начального, гимназического и лицейского образования общее число учащихся, заразившихся коронавирусом, составляет 214 человек, на самоизоляции находятся 2 312 учеников. Кроме того, 254 педагога заразились коронавирусом, 135 находятся на самоизоляции. Заболели и 126 человек из числа непреподавательского и вспомогательного персонала, ещё 74 на самоизоляции.

В системе высшего образования с 29 марта по 2 апреля заболели 5 студентов, 12 преподавателей и 7 иных сотрудников, а 1 студент, 5 преподавателей и 3 человека из числа вспомогательного персонала были помещены на самоизоляцию. За тот же период в профессионально-техническом образовании выявили 18 заболевших среди учащихся, 14 преподавателей и 24 человека из других категорий персонала.

25 детских садов и 71 группа детей находятся на карантине. Заболели 24 ребёнка, ещё 2 472 находятся на самоизоляции. У 124 воспитателей был подтверждён коронавирус, 162 человека находятся на самоизоляции. Из вспомогательного персонала 110 человек были инфицированы, ещё 230 находятся на самоизоляции.

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