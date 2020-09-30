Минобразования опровергло слухи: учебные заведения продолжают работать по выбранным моделям

Учебные заведения по всей стране будут продолжать работать по выбранным в сентябре моделям. Об этом сегодня заявили в Министерстве образования, культуры и исследований в связи с введением с 1 октября чрезвычайного положения в области общественного здоровья в административно-территориальных единицах, для которых установлен “красный код” опасности.

Таким образом, ведомство опровергло слухи о якобы закрытии школ и переходе на онлайн-обучение с завтрашнего дня.

Согласно Постановлению № 33 Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью, корректировка (ужесточение/ослабление) мер безопасности общественного здоровья, нацеленных на деятельность образовательных учреждений, будет заранее согласовываться с чрезвычайными территориальными комиссиями. В случае подтверждения диагноза COVID-19 у ученика/учителя, все его одноклассники помещаются на самоизоляцию дома на 14 дней, отсчёт производится с последнего дня контакта с учеником, тест которого выявил наличие коронавируса. В течение указанного периода (14 дней) класс продолжит онлайн-обучение. Решение о самоизоляции учителей, которые преподавали в соответствующем учебном классе, принимает руководитель учебного заведения по согласованию с территориальным эпидемиологом, исходя из дидактической специфики и эпидемиологических рисков. А решение о помещении учебного заведения на карантин принимает чрезвычайная территориальная комиссия по общественному здоровью, пишет moldpres.md.

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