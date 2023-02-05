Минобразования намерено пересмотреть формулу финансирования школ

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Способ финансирования учебных заведений, находящихся в ведении местных органов власти, был установлен правительством в 2014 году. В то время власти делали акцент на то, что учебные заведения должны быть децентрализованы, и им должна быть предоставлена большая автономия, чтобы они могли управлять своими бюджетами. Концепция была следующей: “Сколько учеников, столько денег”. Финансирование в зависимости от количества учеников, однако, является губительным для небольших школ, и директора говорят, что они еле выживают. Министерство образования и исследований обещает пересмотреть формулу весной.

В то время как крупные лицеи развиваются, школы с небольшим количеством учеников едва сводят концы с концами. Ситуация известна Министерству образования, которое обещало ещё в 2021 году пересмотреть формулу финансирования. Ничего не изменилось, и положение этих школ стало ещё хуже. По крайней мере, об этом заявили для Europа Liberа директора нескольких гимназий, в том числе директор гимназии им. Владимира Чимпоеша из села Бучумень Унгенского района Вера Чёрня.

– Нам не хватает денег от государства. У нас всегда дефицит бюджета. У нас даже был дефицит для заработной платы в 170 000 леев. Об инвестициях в школу не может быть и речи, – отметила директор.

Чтобы оборудовать гимназию необходимыми материалами и оборудование, администрация учреждения подает заявки на участие в различных национальных и международных проектах.

Другая ситуация складывается в школах с большим количеством учеников. Лицей им. Мирона Костин в городе Флорешть, в котором обучается более 600 учеников, является частью проекта “Цифровая школа”. Его учащиеся уже 3 года изучают профессии будущего.

– С тех пор, как мы перешли на финансирование в зависимости от количества учащихся, мы смогли сделать много хороших вещей в школе, вы видели: и ремонт, и оснащение учреждения. Но это потому, что у нас большое количество учеников. Для нашего учреждения формула хорошая, и у нас довольно большой бюджет, – отметила директор лицея Татьяна Москалу. – Формула финансирования будет пересмотрена, потому что мы пересмотрели образовательную политику. Скорее всего, это произойдёт весной, – заверили представители Министерства образования, отвечая на запрос, сделанный Europa Liberă, но не уточнили, как будет выглядеть новая формула.

По данным Министерства образования, небольшими учебными заведениями считаются начальные школы, в которых обучается до 41 ученика, и гимназии – до 91 ученика.

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