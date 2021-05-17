Минобразования: 67% школ Молдовы работают с физическим присутствием учеников

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По состоянию на 14 мая 835 учебных заведений, что составляет 67,34% от общего числа, работали с физическим присутствием всех учеников в классах со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. А 31 школа (2,5%) осуществляла деятельность исключительно онлайн.

Как уточнили в Министерстве образования, культуры и исследований, 83 (6,69%) учреждения осуществляют учебный процесс с физическим присутствием учеников начальных и 50% от общего числа учеников выпускных классов, а 291 школа (23,47%) – с физическим присутствием учащихся младших и выпускных классов.

На карантине находится один класс. В системе начального, гимназического и лицейского образования общее число учеников, заразившихся новым коронавирусом, составляет 32, на самоизоляции находятся 430 учеников. Кроме того, 36 учителей заразились новым коронавирусом, 31 находится на самоизоляции. Также заболели 28 человек из числа непреподавательского и вспомогательного персонала, 6 находятся на самоизоляции.

В системе профессионально-технического образования в этот период у 3 учащихся, 5 преподавателей и одного человека из непреподавательского и вспомогательного персонала тест на вирус Sars-Cov-2 дал положительный результат.

Что касается дошкольных учреждений, 4 детсада и 28 групп детей ушли на карантин. Заболели 10 детей, 754 – на самоизоляции. Заразились новым коронавирусом и 43 воспитателя, 72 находятся на самоизоляции. Из числа непреподавательского и вспомогательного персонала заболели 38 человек, а 76 находятся на самоизоляции, передаёт moldpres.md.

Министерство образования призывает руководителей учебных заведений, учителей и учащихся и далее соблюдать все меры защиты от вируса COVID-19.

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