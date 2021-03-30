Минобразования: 196 школ в Молдове работают онлайн

0

196 общеобразовательных учебных заведений в Молдове работают онлайн. 155 из них располагаются в Кишинёве, 32 – в Каушанском районе, 5 – в Каларашском, по одному – в Ниспоренском, Дрокиевском, Окницком и Резинском.

Как уточнили в Министерстве образования, культуры и исследований, по данным на 22 марта, ввиду роста случаев коронавирус на карантин ушли и учатся онлайн еще 9 учебных заведений в стране и 45 классов. В системе начального, гимназического и лицейского образования общее число учащихся, заразившихся новым коронавирусом, составляет 307 человек, на самоизоляции находятся 3 053 ученика. Кроме того, 333 учителя заразились новым коронавирусом, 210 находятся на самоизоляции. Заболели и 135 человек из числа непреподавательского и вспомогательного персонала, ещё 119 на самоизоляции.

В системе высшего образования с 22 по 26 марта заболели 6 студентов, один находится на самоизоляции. В то же время коронавирус подтверждён у 15 преподавателей и у 14 человек из числа непреподавательского и вспомогательного персонала.

В системе профессионально-технического образования в этот период коронавирус выявили у 36 учащихся, 38 преподавателей и 26 человек из числа непреподавательского и вспомогательного персонала. Что касается дошкольных учреждений, 33 детсада и 82 группы детей ушли на карантин. Заболели 25 детей, 3 272 – на самоизоляции. Коронавирусом заразились 188 воспитателей и 146 человек из числа непреподавательского и вспомогательного персонала.

Министерство образования призывает руководителей учебных заведений, учителей и учащихся и далее соблюдать все меры защиты от COVID-19.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.