Минобороны опровергает заявления Санду о вакцинации вне очереди

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Верховный главнокомандующий страны Майя Санду обвиняется в дезинформации и распространении ложных данных. Министерство обороны выступило с опровержением заявлений президента, которая накануне сообщила, что 700 человек, получивших первую дозу вакцины Pfizer, являются родственниками чиновников, а 48 из них якобы были привиты в диагностическом центре ведомства.

Согласно пресс-релизу Министерства обороны, 48 человек, вакцинированных в диагностическом центре 29-30 марта, являются медицинскими кадрами Национальной армии, однако они не были включены в категорию “персонал медико-санитарных учреждений” в электронном регистре вакцинации от COVID-19. В связи с этим данные граждане были внесены в категорию “другой контингент”, что вызвало ошибочную интерпретацию.

Стоит отметить, что ранее СМИ писали, что представители ПДС в Кантемире вакцинировались вне очереди от коронавируса.

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