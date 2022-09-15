Минюст отправит проект реформы ВСП в Венецианскую комиссию

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Министерство юстиции объявило сегодня, что доработало проект закона о Высшей судебной палате, и до конца этой недели повторно направит его на экспертизу в Венецианскую комиссию.

Основными положениями проекта являются: сокращение количества судей ВСП с 33 до 20; изменение состава ВСП; регулирование обязательных критериев доступа к должности судьи ВСП; установление необходимого опыта работы для того, чтобы стать судьёй ВСП; создание Комиссией механизма оценки этической и финансовой добросовестности действующих судей ВСП и кандидатов на должности судей; установление нового и обязательного условия для лиц, желающих действовать в качестве судей ВСП после его реформы, а именно получение положительной оценки Оценочной комиссией; создание механизма оспаривания результатов оценки; изменение полномочий ВСП.

Министерство напоминает, что, поскольку пересмотр полномочий ВСП предполагает действие изменений в процессуальных кодексах, рабочая группа, созданная на платформе учреждения, уже работает над законопроектом о внесении изменений в соответствующую нормативную базу, передаёт moldpres.md.

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