Минэкономики: В стране имеются достаточные запасы соли

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В Министерстве экономики сообщили, что в Молдове имеются достаточные запасы соли. В январе и феврале было импортировано более тысячи тонн пищевой соли (йодированной и нейодированной).

Импортёры соли подтвердили отсутствие проблем с обеспечением внутреннего спроса Молдовы на этот продукт, пишет moldpres.md.

– Хотя соль в основном импортируется из Украины (85%), продукт завозится в страну и с других рынков, включая Болгарию, Румынию, Польшу и Италию. Соответственно, трейдеры будут пополнять запасы с этих и других рынков. Искусственная паника и более медленная адаптация к изменениям спроса в цепочке поставок вызывают некоторые временные перекосы в поставках на прилавки магазинов. В этом контексте Минэкономики утверждает, что оснований для паники по этому поводу нет и риска исчезновения из торговли отдельных категорий товаров тоже нет, – говорится в сообщении ведомства.

Министерство уточняет, что в целом идёт глобальный инфляционный процесс, который напрямую влияет на цены в стране на все продукты, а не только на соль. Так, стоимость логистических услуг неуклонно растёт с середины 2021 года и продолжает увеличиваться по мере роста мировых цен на топливо.

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