Минэкономики ухудшило прогноз макроэкономических показателей на 2022-2025 годы

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Министерство экономики обнародовало новый прогноз макроэкономических показателей на 2022-2025 годы, который значительно отличается от мартовского.

Как сообщает infotag.md, эксперты подсчитали, что в нынешнем году ВВП Молдовы составит 278,2 млрд леев против ранее ожидавшихся 286,5 млрд леев, и сократится на 3% по сравнению с 2021 годом против прогнозировавшегося в марте скромного роста в 0,3%. В последующие три года минэкономики рассчитывает на рост экономики в пределах 2%, 3,5% и 4%. Прогноз среднегодового уровня инфляции повышен на этот год с 21,9% до 29,3%. При этом, на конец нынешнего года она ожидается на уровне 34,6% (+18,9 п.п.), а в последующие три года – 6,7%, 5,6% и 5%.

Что касается национальной валюты, то среднегодовой курс лея составит в этом году 18,89 леев к $1 против ранее ожидавшегося 18,81 лея, в 2023 г. – 20,21 лея, в 2024 г. – 20,80 лея и в 2025 г. – 21,32. В 2022 г. ожидается спад промышленного производства на 1,3% (по мартовскому прогнозу рост на уровне 3,5%), а в последующие три года – рост на 4%, 4,8% и 4%. В сельском хозяйстве в нынешнем году ожидается спад на 27%, а затем – рост на 10%, 2,3% и 2%.

Согласно новому прогнозу, инвестиции в долгосрочные активы сократятся в нынешнем году на 3,5%. Также ожидается их уменьшение на 1% и в 2023 г. Но затем Минэкономики рассчитывает на рост инвестиций на 5,1% в 2024 г. и на 4,4% – в 2025 г.

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