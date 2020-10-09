Минэкономики представило отчёт о состоянии здания Национальной филармонии

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Министерство экономики и инфраструктуры представило отчёт экспертов о состоянии Национальной филармонии имени Сергея Лунчевича для определения технических решений по восстановлению здания.

Согласно экспертизе, зона наибольшего риска находится в большом зале и включает часть сцены и примыкающие вспомогательные помещения, а также часть малого зала с фойе.

Металлоконструкции под действием высокой температуры при пожаре потеряли прочность. Некоторые части стен стали хрупкими, существует опасность обрушения. Большой объём воды при тушении пожара ухудшил состояние конструкции, что может также привести к последующим обрушениям, – отмечается в отчёте.

По мнению экспертов, пишет moldpres.md, на данном этапе невозможно детально изучить состояние конструкций и оценить возможность вмешательства. Все повреждённые элементы и части, представляющие опасность обрушения, будут демонтированы с соблюдением техники безопасности. Только после этого будет проведено детальное обследование здания с составлением соответствующего отчёта.

Рабочая группа порекомендовала центральному отраслевому органу публичного управления подготовить концепцию проекта по реконструкции Национальной филармонии с оценкой необходимых расходов.

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