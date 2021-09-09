Министры здравоохранения G20 назвали «Спутник V» лучшим средством профилактики COVID-19

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Министры здравоохранения стран G20 назвали российскую вакцину «Спутник V» лучшим средством для профилактики коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на Форуме социальных инноваций регионов.

Встреча глав министерств здравоохранения стран G20 прошла 5 сентября.

– За последнее десятилетие это, наверное, первый прорыв медицинской науки, когда лекарственный препарат знают во всём мире и доверяют. Сейчас на G20, выступая, министры здравоохранения говорили, что «Спутник» – лучший препарат для профилактики, – сообщил Мурашко.

Он добавил, что с начала пандемии на рынке появилось более 1,2 тыс. медицинских изделий. Такого ещё не было за столь короткий промежуток. В том числе это препараты, которые позволяют спасти жизни, подчеркнул министр, передаёт mk.ru.

Мурашко ранее призвал страны G20 взаимно признать сертификаты о вакцинации.

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