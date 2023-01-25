Министры иностранных дел Молдовы, Румынии и Украины проведут новую трёхстороннюю встречу в феврале

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Трёхсторонняя встреча министров иностранных дел Румынии, Украины и Молдовы запланирована на февраль. Эта тема была поднята министром иностранных дел Румынии Богданом Ауреску на встрече министров иностранных дел стран G7+, которая проходила в режиме видеоконференции.

Согласно пресс-релизу Министерства иностранных дел Румынии, румынский министр Богдан Ауреску отметил особое положение Республики Молдова, которая сталкивается с глубоким энергетическим кризисом, вызванным ограничениями в плане наличия и доступа к ресурсам. Ауреску отметил, что Румыния вносит непосредственный вклад в поиск решений наиболее актуальных проблем, таких как обеспечение около 80% общих потребностей Молдовы в электроэнергии и обеспечение транзита газа в Молдову по газопроводу Яссы-Унгены-Кишинёв.

В то же время министр иностранных дел Румынии призвал к устойчивым, более структурированным и постоянным решениям текущих проблем, с которыми сталкивается Украина и весь регион, и указал, что Румыния будет продолжать последовательно поддерживать Украину и её граждан в сотрудничестве со всеми партнерами, разделяющими те же взгляды и цели.

Первая встреча министров иностранных дел Румынии, Молдовы и Украины состоялась в сентябре 2022 года в Одессе. Тогда участники обсудили вопросы интеграции энергетических рынков Украины, Республики Молдова и Румынии.

Запуск этого трёхстороннего формата направлен на укрепление сотрудничества между тремя соседними странами как в контексте войны в Украине и вызванных ею кризисов, так и с целью развития диалога, направленного на активную поддержку Румынией властей в Кишинёве и Киеве в проведении реформ, необходимых в процессе европейской интеграции, передаёт ipn.md.

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