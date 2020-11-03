“Министры Гарварда” месяцами отсутствовали в стране, – Додон (ВИДЕО)

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“Профессионалы”, входившие в правительство Майи Санду, на самом деле безответственно относились к своей работе и позволяли себе неделями, а то и месяцами отсутствовать на рабочем месте. Об этом рассказал Игорь Додон.

– Я помню экс-министра экономики, который казался профессионалом, а потом по полтора месяца не приходил на работу, находился в США. Когда мы проводили заседания ВСБ, я спрашивал, где он, а мне отвечали, что он уехал к семье на несколько недель. И это в кризис, когда была масса проблем. Когда я был министром, президент не разрешал мне уехать из страны на день-два, а здесь разрешали на 3-4 недели. Много таких министров было в “правительстве Гарварда”. И министр иностранных дел такой же: всё время был то в Париже, то в Лондоне. Мол, в Париже у него семья. Но ты же министр в Правительстве РМ, должен заниматься проблемами людей, а не другими делами. У всех семьи. Но если ты посвятил себя работе на благо государства – будь добр, работай! – отметил он.

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