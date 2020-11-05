Министр здравоохранения рассказала о состоянии заболевшего коронавирусом Николая Ботгроса (ВИДЕО)

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По словам Виорики Думбрэвяну, динамика позитивная, маэстро идёт на поправку.

Она отметила, что правильность лечения Ботгроса и других пациентов подтвердили зарубежные врачи, в связи с чем в очередной раз выразила благодарность молдавским медикам.

Николай Ботгрос был госпитализирован в тяжёлом состоянии из-за осложнений, связанных с коронавирусом нового типа, в конце прошлой недели.

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