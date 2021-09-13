Министр в правительстве Гаврилицы владеет почти двумя сотнями сельхозучастков

Министр в правительстве Гаврилицы владеет почти двумя сотнями сельхозучастков

Министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Виорел Герчу является владельцем почти 200 земельных участков сельскохозяйственного назначения и занимается бизнесом в данной области. Об этом говорится в декларации об его имуществе и доходах. 

Кроме того, Герчу владеет домом площадью почти 300 квадратных метров и стоимостью более миллиона леев и ещё двумя объектами недвижимости, один из которых, несмотря на площадь в 600 квадратных метров, стоит по документам всего 62 тысячи леев, пишет Трибуна. В имущество семьи также входят машина и несколько банковских счетов.

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