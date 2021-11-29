Министр труда считает, что в Молдове “слишком длинный” отпуск по уходу за ребёнком

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Министр труда Марчел Спатарь полагает, что в Республике Молдова “атипично длинный” декретный отпуск. Заявление было сделано во время эфира на радиостанции Sputnik.



– Молдова – рекордсмен по самым длинным декретным отпускам. Мы знаем, что есть эта проблема, но мы не решаем её, а думаем, как её компенсировать. В то же время это пагубно влияет на женщин, потому что женщина, которая три года сидит с ребёнком, потом рожает второго, сидит с ним ещё два года, и 5 лет она вне какой-либо деятельности. Кроме того, есть мамы, которые и получают пособие по уходу за ребёнком, и одновременно работают, потому что законом это не запрещено. Я знаю случай, когда женщина 10 лет получала пособия и не работала, а мы как экономика, как страна, должны выплачивать эти средства, – сказал Спатарь.

Отпуск по уходу за ребёнком в Молдове длится 3 года.

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