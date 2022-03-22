Министр труда подтвердил, что некоторые районы недополучили финансирование для беженцев

Министр труда подтвердил, что некоторые районы недополучили финансирование для беженцев

Марчел Спатарь признал, что некоторые районы получили меньше средств на беженцев. Министр труда и соцзащиты заявил, что одни администрации превысили допустимые расходы и будут проверены, тогда как с другими будут работать напрямую, чтобы понять, почему так вышло. 

– В Кагуле, например, беженцев разместили в санатории “Nufărul alb”, администрация которого представила смету расходов, не вписывающуюся в необходимые рамки. Мы проверим эти расходы, и если они подтвердятся, тогда мы их покроем, – сказал он. 

Накануне социалисты обвинили руководство страны в пиаре вместо реальной помощи беженцам. В частности, как рассказал исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча, половина районных администраций не получила от правительства никакого ответа на просьбу о выделении средств, а другая половина получила гораздо меньше, чем просила – от 10% до 40% от необходимой суммы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md