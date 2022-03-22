Министр труда подтвердил, что некоторые районы недополучили финансирование для беженцев

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Марчел Спатарь признал, что некоторые районы получили меньше средств на беженцев. Министр труда и соцзащиты заявил, что одни администрации превысили допустимые расходы и будут проверены, тогда как с другими будут работать напрямую, чтобы понять, почему так вышло.

– В Кагуле, например, беженцев разместили в санатории “Nufărul alb”, администрация которого представила смету расходов, не вписывающуюся в необходимые рамки. Мы проверим эти расходы, и если они подтвердятся, тогда мы их покроем, – сказал он.

Накануне социалисты обвинили руководство страны в пиаре вместо реальной помощи беженцам. В частности, как рассказал исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча, половина районных администраций не получила от правительства никакого ответа на просьбу о выделении средств, а другая половина получила гораздо меньше, чем просила – от 10% до 40% от необходимой суммы.

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