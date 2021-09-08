Министр труда и соцзащиты: Снижение пенсионного возраста лишено логики

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Демографические и экономические процессы показывают, что снижение пенсионного возраста лишено логики. Об этом накануне в передаче на частном телеканале заявил министр труда и соцзащиты Марчел Спатарь.

По словам чиновника, правительство пока не приняло решение по поводу аннулирования закона, согласно которому пенсионный возраст был снижен.

– У нас будут десятки тысяч пенсионеров за год. В год этот проект будет обходиться нам в 1,5 млрд леев. Куда их лучше направить – новым пенсионерам, относительно молодым по отношению к другим, которые ещё трудоспособны, а многие продолжают работать и после выхода на пенсию, или тем, кто уже есть в этой системе? – отметил Спатарь.

Ранее Наталья Гаврилица дала понять, что пенсионный возраст может вырасти, пишет sinteza.org.

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