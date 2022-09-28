Министр соцзащиты рассказал, от чего будет зависеть размер компенсации роста тарифа на газ

Помощь в холодное время года предназначена в основном для семей, живущих в сёлах, тогда как в городах компенсации выделяют семьям, подключённым к централизованному отоплению, а также тем, кто подключен к природному газу. Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявил министр труда и социальной защиты Марчел Спатарь.

Он отметил, что сайт для регистрации на получение компенсации находится в разработке. Платформу запустят в начале октября, она будет доступна полтора месяца. Если в прошлом году размер компенсации был одним для всех, в этом будут учитываться 4 уровня энергоуязвимости.

– Размер компенсации будет зависеть от того, какая категория будет присвоена домохозяйству. Исходя из данных Нацбюро статистики, полагаем, что более чем половине домохозяйств будет присвоена самая высокая категория энергетической уязвимости, – отметил Спатарь.

По словам министра, в республике насчитывается 1600000 домохозяйств, из которых около миллиона используют природный газ или централизованное отопление, а остальные – дрова или уголь, передаёт deschide.md.

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