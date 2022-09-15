Министр соцзащиты признаёт: Даже с компенсациями счета за газ будут выше, чем в прошлом году

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Информационная система онлайн-регистрации для получения компенсаций за природный газ в холодный период года практически готова. Об этом объявил министр труда и социальной защиты Марчел Спатарь в эфире передачи на частном телеканале. В то же время он обратил внимание на то, что даже с компенсациями счета за голубое топливо будут выше, чем в прошлом году, а потому люди должны экономить.

– Не может быть та же цена, что и в прошлом году, это нормально, что люди немного почувствуют рост. Все должны рационализировать свои расходы. Если мы будем компенсировать в той же степени, что год назад, некоторые почувствуют себя очень расслабленными и будут сидеть зимой с открытыми окнами, – объяснил он.

Спатарь также отметил, что невозможно “бесконечно” компенсировать людям потребление газа.

Ранее мы писали, что с 1 октября стоимость голубого топлива для населения может составить 31 лея за кубометр.

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