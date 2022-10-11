Министр соцзащиты поделился своим секретом экономии: Перееду к родителям

Министр соцзащиты поделился своим секретом экономии: Перееду к родителям

Министр труда и социальной защиты Марчел Спатарь намерен на зиму переехать к своим родителям, а в своей квартире отключить отопление. Так он намерен сэкономить, пишет Telegram-канал INDEX. 

– У меня две квартиры: в одной я живу сам, в другой – с родителями. Зимой, чтобы сэкономить, я буду жить с родителями, а свою квартиру закрою, – сказал Спатарь. 

Напомним, с 1 октября в Молдове существенно выросли тарифы на газ и отопление.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md