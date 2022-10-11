Министр соцзащиты поделился своим секретом экономии: Перееду к родителям

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Министр труда и социальной защиты Марчел Спатарь намерен на зиму переехать к своим родителям, а в своей квартире отключить отопление. Так он намерен сэкономить, пишет Telegram-канал INDEX.

– У меня две квартиры: в одной я живу сам, в другой – с родителями. Зимой, чтобы сэкономить, я буду жить с родителями, а свою квартиру закрою, – сказал Спатарь.

Напомним, с 1 октября в Молдове существенно выросли тарифы на газ и отопление.

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