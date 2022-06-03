Министр сельского хозяйства: Урожай пшеницы в этом году будет на 30% меньше, чем в прошлом

Министр сельского хозяйства: Урожай пшеницы в этом году будет на 30% меньше, чем в прошлом

Из-за плохих погодных условий в этом году в Молдове ожидается более низкий урожай пшеницы, отметил в рамках программы на частном телеканале министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Виорел Герчиу. Тем не менее, заверяет он, государство будет располагать достаточным количеством зерна – как для внутреннего потребления, так и для экспорта.

– В этом году мы прогнозируем урожай в 1 млн тонн пшеницы. Это на 30% меньше, чем в прошлом году. Но это количество полностью обеспечивает внутреннее потребление. Ещё 200-300 тыс. тонн будет доступно для экспорта, – сказал Герчиу, пишет ipn.md. 

Ранее депутат ПСРМ Раду Мудряк предсказал резкое подорожание зерна.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md