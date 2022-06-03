Министр сельского хозяйства: Урожай пшеницы в этом году будет на 30% меньше, чем в прошлом

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Из-за плохих погодных условий в этом году в Молдове ожидается более низкий урожай пшеницы, отметил в рамках программы на частном телеканале министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Виорел Герчиу. Тем не менее, заверяет он, государство будет располагать достаточным количеством зерна – как для внутреннего потребления, так и для экспорта.

– В этом году мы прогнозируем урожай в 1 млн тонн пшеницы. Это на 30% меньше, чем в прошлом году. Но это количество полностью обеспечивает внутреннее потребление. Ещё 200-300 тыс. тонн будет доступно для экспорта, – сказал Герчиу, пишет ipn.md.

Ранее депутат ПСРМ Раду Мудряк предсказал резкое подорожание зерна.

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