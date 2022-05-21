Министр сельского хозяйства призвал граждан готовиться к дальнейшему подорожанию продуктов питания

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Министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Виорел Герчиу говорит, что рост цен на агропродовольственные товары может продолжиться. По словам представителя власти, на стоимость продуктов питания влияет цена энергоресурсов и удобрений, а в обоих случаях она только растёт.

– 98% удобрений импортируется. Кроме того, импортируются энергоресурсы и даже часть семенного материала. Всё это отражается на ценах агропродовольственных товаров. Даже для складированной прошлогодней продукции увеличились затраты на хранение, выросли транспортные расходы, в том числе по территории страны, увеличилась заработная плата работников. В результате этих цепных подорожаний выросли и цены на продукты питания, – сказал Виорел Герчиу в рамках передачи на частном телеканале.

Министр заверяет, что продовольственной безопасности страны ничего не угрожает, однако рост цен на продукты продолжится. Как сообщил Виорел Герчиу, Республика Молдова до сих пор импортировала 85% удобрений из Российской Федерации, сейчас они ввозятся из Узбекистана и Таджикистана.

– Война в Украине нарушила пути доставки товаров, нарушила поставку материалов, и трудно дать объективный прогноз, но мы должны быть готовы к росту цен. Есть прогноз инфляции, и понятно, что мы станем свидетелями подорожания товаров, – добавил Виорел Герчиу, пишет ipn.md.

Напомним, вчера социалисты потребовали в рамках протеста отставки министра сельского хозяйства и пищевой промышленности.

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