Министр сельского хозяйства признал, что ни один аграрий пока не получил компенсацию за дизельное топливо

Министр сельского хозяйства признал, что ни один аграрий пока не получил компенсацию за дизельное топливо

Ни один фермер пока не получил компенсацию за дизельное топливо. И это несмотря на то, что уже через несколько недель стартует сбор пшеницы. Министр сельского хозяйства Виорел Герчиу признал это на пленарном заседании парламента, в ходе которого рассматривается требование об его отставке, выдвинутое фракцией БКС. 

– Пока нет, у нас просто есть заявления. Мы передали правительству предложение о корректировке регламента, чтобы и микро, и малые производители получили возможность компенсировать 100% акцизы на дизельное топливо. Другая категория получит 30%, но не более 100 тыс. леев на одного бенефициара, – заявил Герчиу.

Напомним, что правительство утвердило Положение о предоставлении частичной компенсации акциза на дизельное топливо. Она составит 30% от акциза на 2022 год или 894 лея за тонну в размере до 100 тыс. леев ежегодно для каждого бенефициара. Фермеры говорят, что этой помощи недостаточно, и угрожают протестами.

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