Министр сельского хозяйства признал, что ни один аграрий пока не получил компенсацию за дизельное топливо

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Ни один фермер пока не получил компенсацию за дизельное топливо. И это несмотря на то, что уже через несколько недель стартует сбор пшеницы. Министр сельского хозяйства Виорел Герчиу признал это на пленарном заседании парламента, в ходе которого рассматривается требование об его отставке, выдвинутое фракцией БКС.

– Пока нет, у нас просто есть заявления. Мы передали правительству предложение о корректировке регламента, чтобы и микро, и малые производители получили возможность компенсировать 100% акцизы на дизельное топливо. Другая категория получит 30%, но не более 100 тыс. леев на одного бенефициара, – заявил Герчиу.

Напомним, что правительство утвердило Положение о предоставлении частичной компенсации акциза на дизельное топливо. Она составит 30% от акциза на 2022 год или 894 лея за тонну в размере до 100 тыс. леев ежегодно для каждого бенефициара. Фермеры говорят, что этой помощи недостаточно, и угрожают протестами.

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