Министр сельского хозяйства признаёт: Россия – основной рынок сбыта молдавских яблок

Министр сельского хозяйства признаёт: Россия – основной рынок сбыта молдавских яблок

Несмотря на диверсификацию рынков сбыта молдавских яблок, основным остаётся Россия. Это в рамках заседания парламента признал министр сельского хозяйства и пищевой промышленности. 

– Мы диверсифицировали рынки. Впервые в Румынию экспортировали более 7 тысяч тонн яблок, в арабские страны – 6 тысяч, в другие – в меньшем количестве. Но основным рынком остаётся Россия, однако сейчас транспортировка проходит труднее, увеличились расходы. Производители решают, конкурентоспособен ли их товар, – сказал Герчиу. 

Он также отметил, что в настоящее время в холодильниках остаются 15-25 тыс. тонн яблок. Министр обещают, что они будут проданы до начала сбора нового урожая.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Комментарии (1)

  1. И не только сбыт яблок.Но дебилам не понять,что при нормальных взаимоотношениях можно всё, что произрастает в Молдове продать на Россиском рынке и без проблем

    0
    Ответить

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md