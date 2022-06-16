Министр сельского хозяйства признаёт: Россия – основной рынок сбыта молдавских яблок

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Несмотря на диверсификацию рынков сбыта молдавских яблок, основным остаётся Россия. Это в рамках заседания парламента признал министр сельского хозяйства и пищевой промышленности.

– Мы диверсифицировали рынки. Впервые в Румынию экспортировали более 7 тысяч тонн яблок, в арабские страны – 6 тысяч, в другие – в меньшем количестве. Но основным рынком остаётся Россия, однако сейчас транспортировка проходит труднее, увеличились расходы. Производители решают, конкурентоспособен ли их товар, – сказал Герчиу.

Он также отметил, что в настоящее время в холодильниках остаются 15-25 тыс. тонн яблок. Министр обещают, что они будут проданы до начала сбора нового урожая.

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