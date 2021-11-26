Министр сельского хозяйства: Подорожания продолжатся. Мы ничего не можем сделать

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Правительство не может повлиять на рост цен на продукты питания. Об этом в рамках пресс-конференции заявил министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Виорел Герчиу.

Он отметил, что во всём мире растут цены на сырьё, топливо и удобрения. Как следствие, дорожают продукты питания, и министерство ничего не может сделать. Это касается в том числе стоимости хлеба, пояснил Герчиу.

– Министерство сельского хозяйства не может вмешиваться в ценообразование. Мы можем лишь помочь отрасли усовершенствоваться, стать более конкурентоспособной. Наша задача – привлечь новые технологии, что позволит нашим продуктам быть более конкурентоспособными как на местном рынке, так и для экспорта, – сказал министр.

Ранее и Майя Санду признала, что власти не могут повлиять на рост цен.

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