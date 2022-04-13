Министр сельского хозяйства обвинил граждан в цепном росте цен

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Граждане и экономические агенты виновны в росте цен на продукты питания. Такого мнения придерживается министр сельского хозяйства и промышленности Виорел Герчу. По его словам, массовые подорожания спровоцировала волна паники, из-за которой люди сметали всё с полок, а также некорректное отношение к этому экономических агентов.

– К сожалению, цепной рост цен начался ещё осенью прошлого года, когда подорожали газ и удобрения. Естественно, это вызвало панику среди потребителей, они начали сметать всё с полок магазинов из страха, что этот товар вскоре исчезнет. Это привело к временному отсутствию некоторых продуктов, что в итоге спровоцировало цепной рост цен. Большинство поставщиков воспользовались моментом и подняли цены на эти товары, – заявил министр сельского хозяйства.

По данным НБС, в марте инфляция в Молдове в годовом исчислении составила 22,16%. Так, по сравнению с мартом 2021 года цены на продукты питания выросли на 27,04%, непродовольственные товары – на 17,99%, услуги – на 21,35%, передает ntv.md.

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