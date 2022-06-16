Министр сельского хозяйства о “решении” для молдавских производителей: Будем проводить ярмарки!

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Министерство сельского хозяйства видит один из способов поддержки местных производителей в организации ярмарок сельхозпродукции. Об этом Виорел Герчиу заявил депутатам.

– Сколько же ярмарок нужно организовать, чтобы продать эту продукцию? Сколько продукции в тоннах мы продадим на этих ярмарках? И что мы будем делать зимой с этими яблоками, вообще с фруктами? – поинтересовалась депутат ПСРМ Ирина Лозован.

Виорел Герчиу заверил, что ситуация под контролем, а все необходимые решения будут найдены.

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