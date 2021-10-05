Министр сельского хозяйства не исключает дальнейшего подорожания хлеба (ВИДЕО)

Министр сельского хозяйства не исключает дальнейшего подорожания хлеба (ВИДЕО)

Виорел Герчиу пояснил, что несмотря на урожайный год, растут цены на газ, дизельное топливо, удобрения, и всё это приводит к цепному подорожанию хлеба. Заявление было сделано в рамках передачи на частном телеканале.  

Министр сельского хозяйства не исключает дальнейшего подорожания.

– Возможно, не исключено. Всё зависит от эволюции цен на то, что лежит в основе образования стоимости производства, – сказал Герчиу. 

Ранее мы писали, что хлеб подорожал примерно на 50 банов в Бельцах, Сороках, Каушанах, Хынчештах, Глодянах и Оргееве.

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