Министр сельского хозяйства не исключает дальнейшего подорожания хлеба (ВИДЕО)

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Виорел Герчиу пояснил, что несмотря на урожайный год, растут цены на газ, дизельное топливо, удобрения, и всё это приводит к цепному подорожанию хлеба. Заявление было сделано в рамках передачи на частном телеканале.

Министр сельского хозяйства не исключает дальнейшего подорожания.

– Возможно, не исключено. Всё зависит от эволюции цен на то, что лежит в основе образования стоимости производства, – сказал Герчиу.

Ранее мы писали, что хлеб подорожал примерно на 50 банов в Бельцах, Сороках, Каушанах, Хынчештах, Глодянах и Оргееве.

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