Министр образования рассказал, как будет проходить возвращение учащихся в школы (ВИДЕО)

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Возвращение в школы этой осенью будет отличаться от предыдущих лет и будет проходить в три этапа: подготовка учебных заведений, адаптация учащихся и учителей к новым условиям в контексте пандемии и эффективная организация учебного процесса в безопасности. Об этом заявил сегодня на брифинге министр образования, культуры и исследований Игорь Шаров. Он представил особое положение об организации 2020-2021 учебного года для начальных, средних, старших классов и внешкольных образовательных учреждений.

– Мы объединяем усилия и берем на себя ответственность вместе с учителями, менеджерами, родителями и учениками. Мы разработаем краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы, в которых приоритет будет отдаваться гибкости, общению и доверию, – сказал Игорь Шаров.

По словам министра, в новом учебном году у всех участников учебного процесса будут общие обязанности. Для этого были разработаны планы и инструкции, необходимые для обеспечения санитарно-эпидемиологических норм с учетом половых, физиологических и медицинских особенностей учащихся.

– Безопасный образовательный процесс будет поддерживаться по взаимной договоренности со структурами Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, Национального агентства общественного здоровья и другими учреждениями, – сказал Шаров.

Он отметил, что в настоящее время все доуниверситетские учебные заведения страны выбрали модель возобновления учебного процесса в 2020-2021 учебном году из семи сценариев, предложенных министерством в июле. Из 1249 школ страны 769 (около 63%) выбрали физическую посещаемость в классах 100% учеников. Еще 119 учебных заведений (около 9,8%) выбрали вторую модель – обучение в две смены. Другие варианты, такие как смешанное обучение, гибридное обучение, групповое обучение, ежедневное, попеременное обучение, еженедельное и смешанное обучение, выбрали меньшее число школ. При этом дистанционное онлайн-обучение не будет применяться с 1 сентября ни одним учебным заведением и останется решением только в чрезвычайных ситуациях.

– Мы обеспечим постоянное, открытое и конструктивное общение между учителями, родителями и учениками для информации, консультаций и принятия решений. Родители играют важную роль в нашей общей заботе о здоровье ребенка и в ежедневном эпидемиологическом триаже. Именно они должны знать возможные проявления состояния здоровья ребенка и решать, отдавать его в школу или нет, – подчеркнул чиновник.

Ранее Министерство образования, культуры и исследований предложило несколько способов возобновления учебного процесса в 2020-2021 учебном году с учетом санитарно-эпидемиологических мер, предприняло ряд шагов по оснащению школ страны, в том числе учащихся и педагогов, ИТ-оборудованием в случае онлайн-обучения и осуществило необходимые приобретения для обеспечения образовательных учреждений дезинфицирующими средствами, средствами гигиены, бактерицидным средствами и оборудованием для триажа.

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