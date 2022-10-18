Министр обороны признаёт: Молдова не может позволить себе обзавестись системой противовоздушной обороны

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В проекте государственного бюджета на 2023 год увеличены средства для национальной обороны Молдовы, но даже при таком повышении наша страна не может позволить себе обзавестись системой противовоздушной обороны. Это признаёт глава профильного министерства Анатолие Носатый.

– Это очень сложная и дорогостоящая система. Даже с увеличением, которое предусмотрено для области обороны, это долгосрочная закупка. Для этого мы работаем над приведением в соответствие законодательства о многолетних закупках. Раньше все осуществляемые закупки были на короткий срок и в очень маленьком объёме. Прежде ни о ракетах, ни о самолётах речи не шло. В этом смысле без помощи зарубежных партнёров получить такое оружие и такую возможность будет сложно, – добавил министр обороны, передаёт ipn.md.

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