Министр обороны: Пересёкшие воздушное пространство Молдовы российские ракеты не были нацелены на нас

0

Вопиющее нарушение суверенитета Республики Молдова. Так министр обороны квалифицирует вчерашний инцидент, когда три российские ракеты пересекли воздушное пространство РМ. Заявления были сделаны в рамках передачи на общественном телеканале.

Анатолий Носатый отметил, что российские ракеты пересекли территорию нашей страны в восточной части. Они были запущены со стороны Черного моря.

– Армия оснащена радиолокационными комплексами, которые позволяют нам обнаруживать и идентифицировать цели с разной высоты и с разного расстояния. Любое нарушение воздушного пространства представляет опасность для любой летающей цели, потому что нет координации. Это грубое нарушение национального воздушного суверенитета. Данная акция резко осуждается руководством государства. Мы проанализировали направления движения ракет и высоты, и пришли к выводу, что они не были нацелены на нас, – подчеркнул Анатолий Носатый.

В то же время министр обороны говорит, что “риски для военной безопасности Республики Молдова низкие, пока Украина героически сопротивляется российской армии”. Анатолий Носатый призывает граждан к спокойствию и отмечает, что военная техника, которую периодически замечают на улицах, задействована в армейских учениях.

– Благодаря мужеству и самоотверженности украинского народа мы не являемся прямыми мишенями, и непосредственная угроза нашей национальной военной безопасности не усиливается, но риски есть, и мы не должны их отрицать. Национальная армия готовится к выполнению своей основной миссии – к защите национальной целостности и суверенитета, – подытожил Носатый, пишет ipn.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.