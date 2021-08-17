Министр обороны о параде: Не беда, если кто-то заболеет коронавирусом. У нас есть запасные (ВИДЕО)

Министр обороны о параде: Не беда, если кто-то заболеет коронавирусом. У нас есть запасные (ВИДЕО)

Министр обороны РМ Анатолие Носатый не видит проблемы в том, что кто-то из участников военного парада 27 августа заболеет коронавирусом. На этот  случай, отметил он, есть “резерв”. 

– Все участники парада вакцинированы, они сделали это добровольно. Врачи постоянно следят за состоянием их здоровья. Если у кого-то возникнут проблемы, нам есть кем их заменить, есть резерв, – сказал Носатый. 

Ранее мы писали, что проведение парада обойдётся в несколько миллионов леев.

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