Министр обороны Молдовы принимает участие в заседании контактной группы в поддержку Украины “Рамштайн”

Министр обороны Молдовы принимает участие в заседании контактной группы в поддержку Украины “Рамштайн”

Мероприятие проходит в Германии на авиабазе, которая дала название формату. В нём принимает участие министр обороны Молдовы Анатолие Носатый. 

Как сообщили в пресс-службе ведомства, участники встречи, включая министров обороны стран НАТО, а также международных партнёров, обсудят текущую ситуацию с безопасностью на Украине. Анатолие Носатый расскажет об оказанной Молдовой Украине гуманитарной помощи, в том числе в контексте кризиса беженцев.

Международные переговоры по вопросу поддержки Украины в конфликте с РФ были организованы по инициативе США. Первая встреча на авиабазе “Рамштайн” в Германии 26 апреля собрала представителей оборонных ведомств 43 стран. В итоге была создана консультативная группа (UDCG) и было принято решение проводить встречи ежемесячно.

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