Министр культуры обеспечил пожизненным финансовым пособием своего брата

0

Как сообщил известный режиссёр Валерий Жереги, правительство ПДС установило 50 пособий за заслуги для деятелей культуры, достигших 60 и более лет. Первым в списке числился брат министра культуры.

– Членом Национальной комиссии по выделению пособий, конечно, является министр культуры Серджиу Продан. В этом списке под первым номером числится Вадим Продан, брат министра культуры. То есть совет Союза кинематографистов, членом которого является Серджиу Продан, предлагает эту кандидатуру, а Национальная комиссия, в состав которой входит тот же Продан, выдвигает другого Продана, – написал Жереги в социальной сети.

Он отметил, что Продан пытался скрыть конфликт интересов, сообщает actualitati.md.

– Видимо, кто-то из руководства страны предупредил его о возможном конфликте, потому что реакция министра была немедленной: с сайта убрали это сообщение. На второй день оно снова появилось, уже отредактированное, а Вадим Продан был в списке уже третьим, чтобы не так бросалось в глаза, – подчеркнул Жереги.

Сам министр культуры данную информацию пока не прокомментировал.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.