Министр культуры обеспечил пожизненным финансовым пособием своего брата

Министр культуры обеспечил пожизненным финансовым пособием своего брата

Как сообщил известный режиссёр Валерий Жереги, правительство ПДС установило 50 пособий за заслуги для деятелей культуры, достигших 60 и более лет. Первым в списке числился брат министра культуры. 

– Членом Национальной комиссии по выделению пособий, конечно, является министр культуры Серджиу Продан. В этом списке под первым номером числится Вадим Продан, брат министра культуры. То есть совет Союза кинематографистов, членом которого является Серджиу Продан, предлагает эту кандидатуру, а Национальная комиссия, в состав которой входит тот же Продан, выдвигает другого Продана, – написал Жереги в социальной сети.

Он отметил, что Продан пытался скрыть конфликт интересов, сообщает actualitati.md.

– Видимо, кто-то из руководства страны предупредил его о возможном конфликте, потому что реакция министра была немедленной: с сайта убрали это сообщение. На второй день оно снова появилось, уже отредактированное, а Вадим Продан был в списке уже третьим, чтобы не так бросалось в глаза, – подчеркнул Жереги.

Сам министр культуры данную информацию пока не прокомментировал.

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