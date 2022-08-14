Министр экономики: Предприниматели не получат компенсацию за тариф на газ, они включат её в цену

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Правительство не планирует компенсацию тарифа на природный газ для экономических агентов. Министр экономики Сергей Гайбу признаёт, что это приведёт к дальнейшему росту цен.

Программа компенсации счетов за природный газ касается только бытовых потребителей. Экономические агенты не получат компенсацию за тариф на газ. Министр экономики говорит, что это отразится на цене продукции, передает ipn.md.

– Хозяйствующие субъекты, использующие газ в производственном процессе, включают его в цену, бремя по-прежнему ложится на граждан. Наилучшим решением для экономических агентов – это модернизация технологического процесса, потому что бесконечно компенсировать цену невозможно. Ни одна экономика этого не поддерживает. На таком механизме невозможно развивать общество, – сказал Сергей Гайбу в ходе передачи на частном телеканале.

Напомним, что новый тариф на природный газ уже вступил в силу. Таким образом, один кубометр газа будет стоить 22 лея 99 банов за куб (с НДС).

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