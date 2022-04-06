Министр экономики: Подорожания продолжатся. Цены точно не понизятся (ВИДЕО)

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Спровоцированная ростом тарифов на газ и электроэнергию волна подорожаний ещё не закончилась, отметил в рамках передачи на частном телеканале министр экономики Серджиу Гайбу. Он подчеркнул, что цены растут во всём мире, и власти нашей страны ничего не могут с этим поделать.

– Хочу вас разочаровать – цены в мире постоянно растут, – сказал Гайбу в ответ на вопрос, можно ли ожидать, что хоть что-то в этом году не подорожает, а подешевеет.



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